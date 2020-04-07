خط ساخن للإبلاغ عن أي تعديات على أعيان الوقف وغرفة عمليات للمواجهة

شكل المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، غرفة عمليات دائمة بمقر ديوان عام هيئة الأوقاف المصرية للتعامل مع كافة التعديات على أعيان الوقف، برئاسة المهندس علاء عبد العزيز مدير عام الهيئة، وعضوية كل من :

1. المهندس محمد حسني وكيل الوزارة للملكية العقارية .

2. رانيا عبد الفتاح وكيل الوزارة للشئون القانونية.

3. ضاحي محمود على مدير الملكية العقارية.

4. سناء عمر مدير عام شئون المناطق.

وتضم جميع مديري مناطق هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية كل فيما يخصه، وتكلف، بحسب بيان الوزارة، بالآتي:

1. مواجهة أي تعديات على أعيان الوقف الخيري .

2. تشديد الحراسة على جميع أعيان الوقف والحفاظ عليها من التعدي.

3. تكليف مديري المناطق بتقديم تقرير يومي موضحا به حالات التعدي وكذا اتخاذ اللازم فيما يخصها فورًا.

وتم تخصيص 2 خط ساخن عن طريق الـ "واتس" لتلقي أي بلاغات عن أي تعد على أعيان الوقف وهما: ( 01019134491/ 01011564149).

وأكدت الوزارة أنه سيتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي حالة تعد على أملاك الوقف.