أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة "رؤية" كتاب "فقه الدولة وفقه الجماعة" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة.

ويبرز الكتاب أهمية بناء الدولة وضرورة الحفاظ عليها، وأنّ ذلك من المقاصد الضرورية العامة التي لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

ويفرق الكتاب بين فقه الدولة القائم على البناء، وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد، كما يفرق بين مفهوم المصلحة في منظور الدولة ومفهومها في منظور الجماعة، ويحذر من خطورة الكيانات أو السلطات الموازية التي تحاول القفز فوق سلطة الدولة .

كما يؤكد الكتاب أنّ إدارة الدول تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات متراكمة، ولا يمكن أن تترك للهواة الذين ينجرفون بها إلى حافة الهاوية، ويبيّن بجلاء ووضوح أنّ فقه الجماعات نفعي مغلق يتسم بالجمود والتحجر وانعدام الرؤية.