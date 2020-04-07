محافظ جنوب سيناء يدعم صندوق تحيا مصر بمليون جنيه

وافق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على دعم صندوق تحيا مصر، بالتبرع لحساب الصندوق بمبلغ مليون جنيه من موارد المحافظة الذاتية، من حساب تنشيط السياحة بالمحافظة، باسم العاملين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك دعما لإجراءات مجابهة تفشي فيروس كورونا، وبناء علي رغبة العاملين بالمحافظة، وما عرض على المحافظ من اقتراحات في هذا الشأن.

كان المحافظ قرر أمس الأول خصم نسبة 50 % من المكافآت التشجيعية وبدل حضور الجلسات والتي كان قد أقرها المحافظ من قبل للعاملين بمحافظة جنوب سيناء، تشجيعا لهم وذلك لمدة ثلاثة أشهر أبريل ومايو ويونيه من العام الجاري، كمساهمة المحافظة دعما لصندوق تحيا مصر ودعم الصندوق للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالب المحافظ رجال الأعمال والمواطنين بدعم صندوق تحيا مصر خلال الفترة الحالية بتخصيص جزء مالي من دخلهم لصالح الصندوق.