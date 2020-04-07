اكتئب بعد موت والده.. انتحار طالب سوداني في الإسكندرية

أقدم طالب سودانى الجنسية، يدرس بالأكاديمية البحرية، على الانتحار قفزاً من نافذة الشقة محل سكنه، بمنطقة شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة ثان المنتزة، يفيد بوصول "خ.ح.ط" سودانى الجنسية إلى مستشفى الميري الجامعي، مصاب بكسور بمختلف أنحاء الجسم ونزيف حيث توفي على الفور.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة ثان المنتزة، لمحل الواقعة، والشفة التي شهدت واقعة الانتحار، وبسؤال شقيقه "ف.ح.ط" سودانى الجنسية، قرر أنه أثناء تواجده صحبة المنتحر بالشقة محل سكنهما بالطابق الرابع، فوجئ بقيام شقيقه بإلقاء نفسه من نافذة الشقة ليسقط جثة هامدة بالطريق العام، مؤكداً أن شقيقه كان يعانى من حالة اكتئاب لوفاة والده.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزة، وجارى العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات بالواقعة.