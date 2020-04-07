هيكل: عرض الجيش اليوم يؤكد جاهزيته لمواجهة كورونا وطمأنة المواطنين

قال أسامة هيكل وزير الإعلام إن عرض القوات المسلحة اليوم واستعراض جاهزية القوات المسلحة لمواجهة كورونا، الهدف منه طمأنة المواطنين، والتأكيد على أن الدولة المصرية قادرة على الاستيعاب فيما يخص أزمة فيروس كورونا، وأغلب مستشفيات القوات المسلحة تشارك في التصدي لأزمة فيروس كورونا، بالإضافة للمستشفيات الميدانية، وعربات الإسعاف والتطهير.

وأضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "صدى البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أن القوات المسلحة تشارك في مواجهة الأزمة بإمدادات المواد الغذائية، حتى لايقلق المواطنون مشددا على أن مخزون الدولة للمواد الغذائية من 3 أشهر لـ 6 أشهر، والقوات المسلحة تساهم في الإنتاج والنزول في الأسعار التي ترتفع أسعارها، موضحا أن وجزء من المعروض اليوم كان المطهرات المستخدمة في الوقت الراهن وهي من إنتاج القوات المسلحة المصرية.

وتابع هيكل أن المشهد اليوم يقول إن رجال القوات المسلحة جاهزين لكل الظروف التي ممكن تحدث، وإن حدث مشكلة في إمكانيات الدولة فالقوات المسلحة جاهزة.