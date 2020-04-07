وزير المالية عن كورونا: الصبر على البلاء يمكننا من تجاوزه

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كواليس اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي المغلق مع بعض الوزراء، قائلا: "السيسي قالنا بالنص، الشعب المصري وقف مع الدولة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وجاء الدور الذى تقف فيه الدولة معه"، مضيفًا: "صبرنا على الأزمة والبلاء سيمكننا من تجاوزها".

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أن الشعب المصري هو الذى تحمل نتائج الإصلاح الاقتصادي، وهو الذى دعم دور الدولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موجهًا حديثه للمواطنين: "أطمئنوا مصر بخير واقتصادها بخير".

وتابع: "سنتمكن من تجاوز هذه الأزمة، مصر تسير في الطريق الصحيح، كنا نسير في طريق ظهرت إيجابيته على المؤشرات الاقتصادية، وتوافر السلع في الأسواق، مصر ستتجاوز هذه الأزمة، وستخرج أقوى مما كانت عليه".