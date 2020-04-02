وزير المالية: تلبية احتياجات المواطنين أولوية لدينا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يوجد توجيهات بأن المخصصات مفتوحة، وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلع الغذائية، وأن أي مخصصات مطلوبة يتم الوفاء بها بدون تأخير أو تحديد مبلغ نظراً للظروف التي نمر بها توفير كل ما تحتاجه وزارة الصحة والتموين بدون أي قيود.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية في نشرة التاسعة، على فضائية الأولى المصرية، أن الأسواق مستقرة والسلع متوافرة وحصول المواطنين على متطلباتهم بالأسعار المناسبة، لافتاً إلى أن وزارة القوى العاملة، المالية، التضامن كل منهم يقوم بدور، ويتم التنسيق بينهم، فضلاً عن وجود اجتماعات متواصلة لكل القطاعات والفئات التي تواجه في هذه الظروف الصعبة ووجود تكاتف فيما بيننا وسيتم التعامل مع كل الملفات التي نواجهها الآن بصورة استثنائية.

وتابع وزير المالية، أننا كنا نستهدف بناء على توجيهات رئاسية منذ شهر سبتمبر الماضي هي تحديد مستوى معيشة المواطنين، وأن باب الأجور يوجد به زيادة حوالي 35 مليار جنيه، هدفها العلاوة الدورية سواء للمخططين والخدمة المدنية 7% من الأجر الوظيفي، و12% للأجر الأساسي لغير المخطيين، ووجود حافز إضافي يتراوح ما بين 150 جنيها للدرجة السادسة ويتزايد إلى 375 جنيها للدرجة الممتازة، ووجود تخفيض ضريبي على ضريبة كسب العمل في حدود 4 مليارات، وزيادة 75% لأعضاء المهن الطبية من 700 إلى 1025.

وأوضح معيط، أن يوجد 1.5 مليار لكل الترقيات المتأخرة بداية من 1/7، ووجود 19 مليار لتكافل وكرامة، و 170 مليار جنيه لدعم صناديق المعاشات لصرف الـ5 علاوات التي قيمتها 35 مليار الذي وجه بها الرئيس السيسي و14% زيادة لأصحاب المعاشات، 85 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية، بالإضافة لأكبر موازنة لقطاع الصحة من 73 مليارا إلى 96 مليار جنيه وهي الأكبر في تاريخها، ووجود زيادة ضخمة في الاستثمارات الممولة من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار بنسبة زيادة 64% هدفها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من المياه، الغاز، الصرف الصحي، الصحة، التعليم.