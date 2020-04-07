الصحة: تدشين تطبيق ذكي للتواصل والاستفسار والإبلاغ عن فيروس كورونا

كشف المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل التطبيق الإلكتروني الذكي، عن فيروس كورونا.

وقال صلاح خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن التطبيق الجديد، يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية، ويهدف للابلاغ عن حالات الإصابة والاشتباه في فيروس كورونا، وكذلك تسجيل بيانات المخالطين للحالات الايجابية.

وأوضح صلاح، أنهم درسوا تجارب الدول الأخرى، ودرسوا سلوك المواطن المصري، وتوصلوا للتطبيق، مشيرًا إلى أن عدد الهواتف الذكية في مصر، يتجاوز 35 مليون، مشددًا على أن التطبيق الجديد، سيخف الضغط عن الخطوط الهاتفية الساخنة، التي تستقبل يوميًا 40 ألف اتصال.

وأشار صلاح، إلى أن التطبيق يطلب الرقم القومي ورقم الهاتف، من أجل ربط بيانات المواطن بالبيانات السابقة الموجودة في حملة 100 مليون صحة، التي تحتوي على حالته الصحية، ومعرفة الأمراض المزمنة التي يعاني منها.

وأكد صلاح، أن التطبيق يحتوي على معلومات توعوية، حول فيروس كورونا، ويمكن المواطن من الإبلاغ عن حالته الصحية، حال شكه في إصابته بكورونا، وكذالك يمكنه الإبلاغ عن الآخرين، مشيرًا إلى أن التطبيق يطلب منه الاجابة عن بعض الأسئلة، وأن كان من مخالطي الحالات الايجابية يطلب منه كتابة اسم الحالة، للوصول لشجرة الحالات المخالطة في مصر.

ولفت صلاح، إلى أنه فور تسجيل البلاغ يتم رفع البيانات لغرفة العمليات المركزية ومراجعتها ويتواصل معه طبيب ويوجه له بعض الأسئلة للتأكيد ثم يرسل له سيارة الإسعاف لنقله لمستشفى الحميات لاستكمال الفحوصات واجراء مسحة له للتأكد من ايجابية الفيروس من عدمه.

وأوضح صلاح، إلى أن الوزارة اتفقت على أن يتم ارسال رسائل على الهواتف المحمولة للأشخاص الذين يدخلوا لمناطق العزل وتحذير أن هذه المناطق معزولة بسبب كورونا مع تقديم بعض النصائح الصحية له.

وأشار إلى أن التطبيق، يشمل متابعة للمعزولين في منازلهم ويطلب منهم تسجيل درجة حرارتهم يوميًا وكذالك متابعة أعراض المرض بشكل يومي، إضافة على ارسال رسائل فيديو كوميدية من بعض نجوم الفن مثل بيومي فؤاد وبدرية طلبة وايمان السيد وهاني رمزي وأكرم حسني تحتوي على معلومات توعوية بشكل كوميدي.