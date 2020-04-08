رغم كورونا.. "المالية" تؤكد على سداد الديون الدولية في موعدها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعيش ظرفا استثنائيا غير مقدر، وأن هذا الظرف أثر على الإيرادات نظرًا لضياع إيردات كثيرة من الميزانية، وسيؤثر على المصروفات أيضًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أنه ستكون هناك حسابات مختلفة من أجل مجابهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الصرف الآن على الأولويات، ومنها أولويات وزارة الصحة وتوفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة نظرًا لقرب شهر رمضان المعظم.

وأشار إلى أنه سيكون هناك ضغط للنفاقات، مشيرًا إلى أن بعض الجهات في الدولة تعاني من نقص الموارد المالية بسبب أزمة كورونا، وتعاني من أزمة في الأجور، حيث كانت تعتمد على إيرادتها لسداد الأجور، مشددًا على أن الدولة ستدفع هذه الأجور رغم عدم التخطيط لذلك.

وأوضح معيط أن تدعيم الغاز والكهرباء للصناعة كلف الدولة نحو 10 مليارات جنيه، مشددًا على أن مصر ملتزمة بسداد كافة المستحقات التي عليها وفي مواعيدها "مصر دولة ملتزمة وهتسدد كافة الاستحقاقات اللي عليها، وعارفينها وحاسبينها ومحددينها وموجودة، قولًا واحدًا".