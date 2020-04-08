رابطة تجار السيارات: قرار غبور بعدم التبرع متسرع.. وثروته 6 مليارات

رغم حالة الطوارئ التي ييعش فيها العالم، والتأثر الاقتصادي الشديد بسبب انتشار فيروس كورونا، وتكاتف رجال الأعمال في العالم، صدرت الكثير من التصريحات المثيرة للجدل من قبل عدد من رجال الأعمال المصريين، من بينهم رجل الأعمال رؤوف غبور، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "جي بى غبور"، حيث أعلن امتناعه عن التبرع للدولة لمواجهة تلك الأزمة.

وعلى هذه التصريحات ومثلها، علق أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، لـ"الوطن"، بأن تصريح رجل الأعمال "غبور" بعدم التبرع للدولة في ظل تلك الأزمة أمر خاطئ، كان يجب دراسته جيداً قبل الخوض فيه، حيث إن الدولة ساهمت بشكل كبير في نمو قتصادة وأعماله داخل مصر.

وأضاف أن الوضع الراهن يحتم على كل رجل أعمال مساندة الدولة وعدم تسريح العمالة لديه، حتى وإن كان سيتكبد أضرارا مالية مؤقتة.

وأشار إلى أن ثروة "غبور" تفوق الـ6 مليارات جنيه، وأنها لن تتأثر بشكل كبير إن قام بالتبرع بجزء منها أو تحمل رواتب العمالة لديه.

وأكد أن هناك العديد من رجال الأعمال الذين قاموا بتقديم المساعدات للدولة المصرية وللعمالة لديهم.