مصطفى عاطف: الفنان محمد ثروت صاحب المدرسة العريقة فى الإنشاد

خاطب المنشد والداعية مصطفى عاطف، جمهوره من إندونيسيا، عن طريق فيديو قصير، نشره عبر حساباته الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث مصطفى عاطف في الفيديو، باللغتين العربية والإندونيسية، لحث جمهوره على متابعة ليلة الإنشاد الديني، "مناجاة النصف من شعبان"، التي يشترك فيها مع مجموعة من النجوم، حيث لاقى الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيه، على "إنستجرام، فيسبوك، ويوتيوب"، ويذاع الحفل، اليوم الاربعاء 8 إبريل الساعة، 8 مساءً، من خلال قناة الفنان محمد ثروت الرسمية على يوتيوب.

كما صرح المنشد مصطفى عاطف، بأنه سعيد بالانضمام إلى هؤلاء النجوم، فى ليلة النصف من شعبان، في مصر بلد الأزهر والمنشدين، خاصة أن هذا الاحتفال، يعتبر واحدا من اهم أحلامه، في ضوء مستوى تلك التجهيزات والتحضيرات والتطورات، التى يشهدها الحفل.

كما عبر عن سعادته بالمشاركة فى تلك الليلة المباركة، من نوعها فى ظل التطورات، وسط كوكبة من أكبر الأساتذة، قائلا: "الأستاذ محمد ثروت أستاذنا، وصاحب المدرسة الكبيرة العريقه فى الإنشاد، شيخنا إيهاب يونس، صاحب اللون المتميز فى الإنشاد، والفنان الجميل وائل الفشني".

وختم كلامه، بالدعاء إلى الله، أن ينظر إلينا نظرة رضا، وأن يرفع عنا هذا البلاء.

https://m.youtube.com/watch?v=582dtjcoA60&feature=youtu.be