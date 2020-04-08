"صحة بني سويف" توضح ملابسات تكفين ودفن مسن توفى متأثرا بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، برئاسة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أمس، أول توضيح رسمي لها، عن حالة أول متوفى بالمحافظة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت المديرية، في بيان لها، أن المتوفى كان يبلغ من العمر 82 عامًا، وأحضرته سيارة الإسعاف رقم 2181 إلى مستشفى ناصر العام، يوم السبت الموافق 21 مارس الماضي، في حالة صحية سيئة جدًا، بعد التنسيق المُسبق مع مديرية الصحة، لسرعة إسعافه.

وأضاف البيان: أجريت الإسعافات الأولية اللازمة للمريض المُسن، وأخذت منه المسحات والعينات اللازمة، لفحص مدى إصابته بفيروس كورونا، وحدث توقف مفاجئ لعضلة القلب، مع عدم الإستجابة لإجراءات إنعاش القلب الرئوي، ما أدى لوفاته، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وإخطار الأجهزة الأمنية، وتحرير تقرير طبي مبدئي بالواقعة، برقم 553، وتم النص فيه على إيداع الجثة بالمشرحة، لحين ظهور نتائج التحاليل الخاصة بالمسحات، لتبين إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح البيان: أن نتيجة المسحات أثبتت "إيجابية" إصابة المتوفى بفيروس "كورونا"، وتحرر تقرير طبي نهائي بذلك، رقمه 134 بتاريخ الأحد 22 مارس، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية، وكذلك تغسيل وتكفين جثة المتوفى، طبقًا للتعليمات والاجراءات المنصوص عليها، بمنشور الطب الوقائي ومكافحة العدوى بالمديرية، بإشراف مباشر من مدير المستشفى، وبحضور مدير إدارتي الطب العلاجي والطوارئ بالمديرية.

وتابع البيان: "بعد الإنتهاء من الغُسل والتكفين، جرى إيداع الجثة بالصندوق الخشبي، وإخطار مأمور مركز شرطة ناصر ورئيس وحدة المباحث المركز، بانتهاء اجراءات الغُسل والتكفين، وجرى تخصيص قوة أمنية، لمرافقة السيارة المخصصة لنقل جثة المتوفى، وهذه المرحلة التي ينتهي عندها دور مديرية الصحة، طبقًا لبروتوكول الإدارة العامة لمكافحة العدوى، لدفن جثث المتوفين، إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

جاء ذلك في بيان لمديرية الصحة، أكدت، أنه ردًا على جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن بعض التصريحات التي تتهم عدم اتباع الإجراءات الوقائية، في دفن حالة قرية "شريف باشا" بالمحافظة، ونقل الجثمان بصورة تفتقد للإجراءات الوقائية، سواء فى عملية الغُسل والتكفين، ونتيجة لهذا الإختلاط، جرى اكتشاف حالتين فى القرية.

وكان علي بدر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إهناسيا ببني سويف، أكد، في تصريحات صحفية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات التى أصدرتها وزارة الصحة، بشأن نقل الموتى جراء الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك حالة وفاة فى قرية "شريف باشا" بالمحافظة، جرى نقل الجثمان، بصورة تفتقد للإجراءات الوقائية، سواء فى عملية الغُسل والتكفين وسرادق العزاء، ونتيجة لهذا الاختلاط جرى اكتشاف حالتين فى القرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها من وزارة الصحة، بشأن عملية نقل الموتى بالطرق الوقائية السليمة، قد يكون سببا فى تفشي الفيروس فى بعض القرى، خاصة أن هناك بعض العادات والتقاليد تغلب على هذا الأمر، ولهذا لابد من نشر الوعى والثقافة اللازمة فى هذا الأمر، الذى لا يقل أهمية عن الإجراءات الوقائية للتعامل مع المواطنين على قيد الحياة.

وطالب نائب إهناسيا، المحافظين بتنفيذ التعليمات وترجمة التوجيهات التى تتخذها الوزارات المختلفة، فى صورة قرارات على أرض الواقع، مقترحًا تشكيل غرفة عمليات فى كل محافظة تكون خاصة بمرضى ووفيات كورونا، ونقلهم من وإلى الأماكن المختلفة، على أن تكون الغرفة هى المعنية فقط دون غيرها بعمليات دفن الموتى، وذلك من خلال إتباع الإجراءات الوقائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة والسكان.