أستاذ طب نفسي: تنفيذ المواطنين للحظر الصحي يتطلب توعية من المشاهير

قال الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسى، إن ما يدفع المصريين إلى الإلتزام بإجراءات الحجر الصحي، التي تفرضها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المنتشر كوفيد 19، هو وجود قدوة لهم، من أصحاب الثقة والتقدير، يشجعوا بالسبل التي يجب إتباعها، للتصدي الفيروس، وضرورة التزام المنزل، وتجنب التواجد في أماكن مزدحمة، حرصا على سلامتهم.

وأضاف بحري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، في برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أبرز الطرق التي تساعد المواطنين على المكوث في منازلهم، وتنفيذ كل ما يطلب منهم، يعتمد على الناحية التعليمية والتثقيفية، والبحث في تحويل المعلومة لمشاعر يجري تنفيذها، لافتا إلى أن تنفيذ فكرة لكي يقوم بها المواطنين، يتطلب الأمر وجود قدوة لهم، تشجعهم مثل الدكتور مجدي يعقوب، والفنانين والرياضيين، ومن يتمتع بشعبية بين المصريين.

وتابع، أن الإعلام ووزارة التعليم العالي، يقومان بدور كبير لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا المنتشر، وكيفية الوقاية منه.