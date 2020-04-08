روسيا تعلن لقاح مضاد لفيروس كورونا.. موعد تجربته نهاية يونيو

أبلغ رئيس مركز أبحاث حكومي في روسيا، أمس الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ مختبراته جاهزة لإجراء تجارب سريرية على البشر، للقاح تجريبي ضدّ فيروس كورونا، اعتبارا من نهاية يونيو، حيث يعد مركز فيكتور لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، أحد أكبر مراكز البحث الحكومية في روسيا.

وأكد رينات ماكسيوتوف، رئيس المركز، أن مختبره اقترح مرحلة أولى من التجارب السريرية، لثلاثة لقاحات، على 180 متطوعا بدءً من 29 يونيو، كاشفًا جاهزية مختبراته لإجراء هذه التجارب، خلال لقاء عبر الفيديو، جرى بين بوتين ورؤساء مراكز الأبحاث الروسية الكبرى.

وقال رئيس المركز، للرئيس الروسي، إن مجموعات من المتطوّعين تشكّلت والكثيرين أبدوا رغبة بالمشاركة، "تلقّينا حتى الآن أكثر من 300 طلب لأشخاص يريدون المشاركة في التجارب"، كما أن علماء في مجمّع مختبرات سرّي يقع في منطقة كولتسوفو خارج مدينة نوفوسيبيرسك في سيبيريا طوّروا العديد من نماذج اللقاحات الأولية.

ولفت إلى أنّ هناك تجارب تجري حاليا على الفئران والأرانب وحيوانات أخرى، لتحديد اللقاحات التي ستعطي أفضل النتائج بحلول 30 أبريل، كما أن مركز فيكتور خطّط لإجراء دراسات ما قبل الاختبارات بحلول 22 يونيو، قبل إطلاق مرحلة التجارب على البشر.

وأشار إلى أن المركز لديه منصة لتقنيات لقاحات خاصة بأمراض وبائية أخرى سبق وأن تم اختبارها على البشر، ويمكن استخدامها ضدّ فيروس كورونا.