فيديو.. منال سلامة وزوجها من داخل المطبخ "أخرة الحظر"

نشرت الفنانة منال سلامة، فيديو عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لزوجها، أثناء تحضيره بعض الأكلات في المطبخ، وذلك أثناء فترة حظر التجوال، التي أقرته البلاد، للوقاية من فيروس كورونا المنتشر.

وعلقت "سلامة": "أخرة الحظر".

وصورت زوجها المخرج عادل أديب، وهي تضحك بعد فشله في محاولة عمل خبز، الذي غرس فيه السكين، ولم يستطع إخراجها بسبب تحجره، مرددة "حرام عليك الدقيق".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منال سلامة، مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، بطولة الفنان تيم حسن، سهر الصايغ، صلاح عبدالله، هبة مجدي، مي كساب، أحمد بدير من إخراج أحمد شفيق، إنتاج صادق الصباح، تأليف مجدي صابر.