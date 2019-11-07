نشرت الفنانة منال سلامة عبر حسابها الشخصي "إنستجرام" صورة للفنان هيثم أحمد زكي، وعلقت عليها: "الله يرحمك أكيد انت رايح لمكان أحسن، ادعوله بالرحمة".

وغيّب الموت الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 35 عاما، وتشيّع جنازته بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنّها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبيّن وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأنّ سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني في العام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، وفي العام التالي كان بطلا لفيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.