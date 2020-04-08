سارة نخلة عن حظر التجوال: "أقصى طموحاتي أني ألحق أجيب حاجات البيت"

نشرت الفنانة سارة نخلة عبر حسابها الشخصي، موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة على وقف تصوير المسلسلات، بسبب فرض حظر التجوال، وتفشي فيروس كورونا، وتنفيذا للإجراءات الإحترافية.

وكتبت "نخلة": "بعد ما وقفنا تصوير المسلسل ورجعت ربة منزل بإمتياز، بقت دلوقتي أهم طموحاتي، أني ألحق أصحى وأنزل أجيب حاجات البيت، وأرجع بيتي قبل الحظر، أطبخ وأمارس حياتي الطبيعية، فحبيت أقول لكل ست بيت، ربنا معاكي ويعينك ويصبرك، عشان أنتي شايلة حمل جبال.. ربنا يحمل معانا، ويعين الناس الشغالة يوم بيوم، والله ربنا يحمل معاهم ويعينهم ويصبرهم، وإن شاء الله شدة وتزول، وللأسف شكلي كدا مش هبقى معاكو في رمضان، عشان زي ما أنتوا عارفين، المسلسلات أغلبها تصويرها وقف، ولعله خير يارب".

وتابعت، القاهرة كابول، مسلسل مختلف، وورق العظيم عبدالرحيم كمال، والإخراج للمتميز الأستاذ حسام علي، وعاملة شخصية مختلفة عني لأول مرة بعملها، شخصية حُرّة يارب نكمل تصوير على خير وينال إعجابكم.