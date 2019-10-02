بدأت الفنانة سارة نخلة، تصوير الحدوتة الثالثة من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، والتي تحمل اسم "كله بالحب"، والمقرر عرضها حصريا على قناة "ON E" خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لبيانٍ صادر عن الفنانة.

"كله بالحب" من بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي وأيمن عزب وهاجر أحمد وسارة نخلة وأحمد هلال، ومن المقرر عرضها على مدار خمس حلقات.

وكانت ملكة جمال سوريا السابقة سارة نخلة، قد أثارت جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور إطلالتها بفستان من اللون البستاج، جريء، خطفت به الأنظار خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، يوم الجمعة الماضية.