ترامب: الأفارقة بأمريكا يعانون أكثر من غيرهم.. و10 عقاقير قيد الاختبار

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأسبوع المقبل، سيكون صعبا جدا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الولايات المتحدة، حيث إن بلاده تجري أكبر عدد من اختبارات كورونا في العالم، موضحًا في الوقت ذاته، أن هناك 10 عقاقير قيد الاختبار في الولايات المتحدة، وأنه يرغب في إعادة فتح البلاد، بأسرع وقت ممكن.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيطلب من الكونجرس رصد 250 مليار دولار لإعانة المواطنين، وهذا سينقذ ملايين الشركات الأمريكية وعمالها، موضحًا أن الشركات الصغيرة، تحتاج لإنقاذ لأنها تشكل 25 بالمئة من العمود الفقري من اقتصاد البلاد، وهناك بصيص أمل، ونمضي سريعاً في حربنا العلمية ضد كورونا.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الجالية الأفريقية الأمريكية، تعاني أكثر من غيرها من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ولا أحد يدري أسباب تفشي الوباء بينهم، كما أعلن عزمه تعليق المساهمة الأمريكية، في تمويل منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد أن هاجمها في تغريدة سابقة، بشأن تحيزها للصين.

وقال: "منظمة الصحة العالمية، تلقت منا أموالا طائلة وفي الوقت ذاته، تحيزت للصين، وانتقدت قراري بمنع دخول الصينيين إلى الولايات المتحدة، علينا مراجعة علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية، لأنها أخطأت، وكان يجدر بها أن تعلن الوباء مبكرا".