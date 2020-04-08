برلمانية للمعترضين على دفن موتى كورونا: يعني هيعطس في وشكم؟

استنكرت ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، رفض بعض المواطنين، واعتراضهم على دفن الأشخاص الذين ماتوا جراء فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، في القرب من مقابرهم، قائلة: "يعني هما خايفين من إيه أنا مش عارفة، هل الميت هيقوم يعطس أو يكح في وشهم؟".

وأوضحت "الشيخ"، خلال حوارها في برنامج "التاسعة مساء"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن إحدى المتوفيات، تسمى الحاجة غالية، توفيت عن عمر يناهز الـ83 عاما، بسبب كورونا فشل حفيدها في دفنها بمقابر شبرا الخيمة، وعندما توجه إلى محافظة الغربية، مسقط رأس السيدة المتوفاة، رفض بعض المواطنين دفنها، ولم تدفن إلا بعد تدخل الأمن، مناشدة الشعب المصري كافة، أن يراعوا حرمة الميت.

وطالبت عضو مجلس النواب، المواطنين أن يتحلوا بالإنسانية في التعامل مع ضحايا فيروس كورونا، مشددة على أن وزارة الصحة، تراعى كل الإجراءات الوقائية، في التعامل مع مصابي ووفيات الفيروس القاتل، ولا يوجد أي خطر من دفن موتى فيروس كورونا، ويجب على كل وسائل الإعلام كافة، أن يعملون على تكثيف جهودهم فى توعية المواطن المصري بشكل متكرر، بأنه لا يوجد ضرر من دفن موتى فيروس كورونا.