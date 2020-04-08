فيها حاجة حلوة.. عمال مطعم بالأقصر يتكفلون بـ30 أسرة من متضرري كورونا

في بادرة كريمة تستحق الإشادة، قرر الفريق الأول من العاملين بأحد المطاعم الخاصة، الكائنة وسط مدينة الأقصر، تكفله بإعانة 30 أسرة من متضرري أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت الصفحة الرئيسية للمطعم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الفريق الأول، قبل تحدي الخير مع الفريق الثاني من العاملين بذات المطعم، وسيتكفل بإعانة 30 أسرة تضررت من اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد، وذلك بالاشتراك مع إحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة.

وعقب الإعلان عن تحدي الخير، انهالت التعليقات الإيجابية من متابعي الصفحة والمحبين، مشيدةً بالخطوة التي ستساهم في تخفيف عبء فقدان الكثير من الأعمال في الفترة الحالية، وبتلاحم مختلف طوائف الشعب المصري، لتخطي بسلام المحنة التي تمر بها البلاد حاليًا، جراء انتشار فيروس كورونا.