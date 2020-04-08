"تحرك عجلة الإنتاج".. خبيرة توضح مزايا إلغاء "المركزي" القائمة السوداء

أشادت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، بمبادرة البنك المركزي، بإلغاء القائمة السوداء من الشركات والأفراد لدى البنوك، مؤكدة أن مفهوم القائمة السوداء، هو أي عميل يتعثر في السداد، أو جرى جدولة ديونه يوضع في القائمة السلبية أو السوداء، وتكون أكثر لها الشركات من الأفراد.

وأضافت "الدماطي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي، بإلغاء هذه القائمة، سيحرك عجلة الإنتاج، ويدعم الاقتصاد، خاصة في الوقت الحالي، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الخبيرة المصرفية، إلى أنه آن الأوان وفى ظل ما تمر الدولة المصرية والعالم، أن يتاح لأى شخص كان من ضمن القائمة السوداء أن يحصل على تسهيلات من البنوك وقروض شخصية، حيث إن ذلك يساعد في دفع عجلة الصناعة والإنتاج للأمام.