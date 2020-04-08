بفن "الكف الشعبي".. أهالي الأقصر يحذرون من كورونا بالغناء

استعرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو، لعدد من أهالي الأقصر، يحذرون المواطنين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن طريق الغناء، وذلك خلال برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة التلفزيون المصري.

وكانت الأغنية، على غرار فن الكف الشعبي، التي جاءت بعض كلماتها:

"خافوا على بعضيكم خافوا.. دول كتير فيها ضحايا مرض وصعب أوصافه، خافوا خافوا على بعضيكم خافوا، الواحد بقوا أثنين ودي حالة تبكي العين، فرنسا إيطاليا إيران والصين، روحوا دول وشوفوا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس، إلى 276 حالة حتى أمس الثلاثاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ276 متعافيًا.

وأضاف أنه جرى تسجيل 128 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية، التي جرى اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي، التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.