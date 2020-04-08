وزير التعليم يهدد بعض المعلمين بفصلهم من العمل: "هنزيلكم نهائيا"

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، على التسجيل الصوتي المُسرب، الذي يُحرض فيه طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، بعدم خوض الامتحانات الإلكترونية، من أجل إفشال المنظومة، قائلًا: "المواقف دي شوفناها في مدارس كتير، ودي مقاومة للتغيير من بعض المعلمين"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "اليوم".

وأضاف "شوقي"، أن هذا المُعلم الذي يُحرض الطلاب، يُعد واحدًا من عدد ضخم، قد يصلوا للآلاف الذين يريدون إفشال العملية التعليمية، "كانت المحاولات دي السنة اللي فاتت في مارس ومايو 2019 على أشدها، كان بيحصل بين عدد صغير من المعلمين مش عاوز أعمم عشان دول ناس أفاضل ونحترمهم جميعًا"، ولكن هناك عدد المعلمين يقومون بذلك، "اللي هنثبت عليه حاجة زي كده هنزيله من مهنة التعليم، نهائيًا لأن دي جريمة".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن تواجد أولياء الأمور بجانب أبنائهم في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا، وحظر التجول ساعدهم في معرفة الحقيقة ومعرفة من يعمل من أجل مصلحة أبنائهم، ومن يعمل من أجل التربح منهم فقط، رغم أن أولياء الأمور كانوا تأثروا العام الماضي بما يقوله هؤلاء المعلمين كونهم الصوت الأعلى على وسائل التواصل.