جونز هوبكينز: تسجيل نحو 2000 حالة وفاة بأمريكا في يوم واحد

أعلنت جامعة جونز هوبكينز، بتسجيل حوالي ألفي وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأسبوع المقبل، سيكون صعبا جدا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الولايات المتحدة، حيث إن بلاده، تجري أكبر عدد من اختبارات كورونا في العالم، موضحًا في الوقت ذاته، أن هناك 10 عقاقير قيد الاختبار في الولايات المتحدة، وأنه يرغب في إعادة فتح البلاد، بأسرع وقت ممكن.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيطلب من الكونجرس رصد 250 مليار دولار لإعانة المواطنين، وهذا سينقذ ملايين الشركات الأمريكية وعمالها، موضحًا أن الشركات الصغيرة، تحتاج لإنقاذ لأنها تشكل 25 بالمئة من العمود الفقري من اقتصاد البلاد، وهناك بصيص أمل، ونمضي سريعا في حربنا العلمية ضد كورونا.