محافظ جنوب سيناء يطالب بصرف التعويضات لـ1142 أسرة متضررة من السيول

طالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة صرف التعويضات الخاصة بالمتضررين من السيول التي تعرضت لها بعض مدن المحافظة الشهر الماضي قبل شهر رمضان؛ ليتمكن المواطن من شراء الأجهزة والأساسات التي دمرتها السيول قبل عيد الفطر، موضحا أن اللجان التي تشكلت في مدن رأس سدر وأبو رديس وأبوزنمية، انتهت من أعمال الحصر لكل الذين تعرضوا لخسائر في أثناء السيول.

وقال إن أعمال الحصر انتهت، وتحررت محاضر بقسم الشرطة بكل مدينة، موضحا أن إجمالي المتضررين الذين جرى حصرهم 1142 حالة، وأن الكشوفات رُجعت من قبل المسؤولين في التضامن الاجتماعي، تمهيدا لبدء صرف التعويضات فور انتهاء المراجعة.

وأوضح أن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج، أعلنت في وقت سابق أنه جرى ضخ مبلغ مالي في صندوق الكوارث والأزمات للصرف منه، مشيرا إلى أنه جرى إرسال كشوف إلى بيت الزكاة التابع إلى الأزهر الشريف للمساعدة في صرف التعويضات للمواطنين الذين تأثروا بالسيول.

أكد المحافظ إجراء أعمال الترميم والصيانة وإعادة الشيء لأصله بالنسبة للمنازل المتهدمة من آثار السيول عن طريق بيت الزكاة والصدقات المصري بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ومديرية التضامن الاجتماعي.