تعافي 48 مريضا بكورونا في موسكو

صرحت نائب عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، اليوم، بأنّ 48 شخصا في موسكو تعافوا من عدوى فيروس كورونا المستجد، وتم إخراجهم من المنشآت الطبية التي كانوا فيها، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقالت راكوفا: "خلال اليوم الماضي، تعافى 48 مريضا بعد خضوعه للعلاج من فيروس كورونا. قبل خروجهم من المستشفى تلقى هؤلاء الأشخاص التوصيات المناسبة. ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا من عدوى فيروس كورون في موسكو إلى 270".

وتابعت بقولها: "تم وضع تشخيص عالي الجودة وعلاج مناسب من فيروس التاجي في المستشفيات. المرضى تحت إشراف فرق طبية متعددة التخصصات: أخصائي الأمراض المعدية ، طبيب الرئة، طبيب الأوبئة، طبيب التخدير، الإنعاش".

خلال الـ24 ساعة الماضية أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، تسجيل تسجيل 5 حالات وفاة فيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 68 شخصا، في حين تعافى 86 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخير ليصل العدد إلى 580.

كما سجل المقر 1175 إصابة جديدة بكورونا في روسيا بينها 660 بموسكو والإجمالي 8672 إصابة.