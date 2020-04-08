مصرع عامل أثناء تركيب محول كهربائي في أسيوط

لقى عامل فني بقطاع كهرباء أسيوط مصرعه، اليوم، أثناء تركيبه محول كهرباء جديد بقرية نزالي التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول المواطن، حمدان حفظي عبد النذير، 35عاما، عامل فني كهرباء بالوحدة المحلية لقرية فزارة دائرة المركز جثة هامدة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وبالانتقال وبالمعاينة والفحص وسؤال الأهالي، أقروا أن الوفاة وقعت أثناء تركيبه محول كهرباء جديد بقرية نزالي جنوب دائرة المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.