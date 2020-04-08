مكتبة الإسكندرية تتيح خدماتها عن بعد لذوي الاحتياجات الخاصة

قررت مكتبة الإسكندرية تقديم خدماتها عن بُعد لكافة فئات المجتمع بوجه عام، ولذوي الاحتياجات الخاصة بوجه خاص، وذلك في اطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها مكتبة للوقاية من فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، يقوم قطاع المكتبات من خلال مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر، بتفعيل وإتاحة مجموعة من الخدمات وبعض التطبيقات المتخصصة من خلال الإنترنت.

وتشمل الخدمات المقدمة دورة تدريبية متقدمة في تصميم المواقع الإلكترونية، وإتاحة بعض الخدمات الخاصة بالقراءة عن بُعد مثل توفير مجموعة من المتطوعين المُبصرين لمساعدة رواد المكتبة المكفوفين وضعاف البصر في القراءة والبحث، إضافة إلى إتاحة مجموعة من المقالات والموضوعات المتخصصة بالتأهيل التعليمي للأطفال المكفوفين، وإرشاد أولياء الأمور لكيفية التعامل مع الأطفال خلال الفترة الراهنة.

ويتيح قطاع المكتبات من خلال برامج ذوي الاحتياجات الخاصة بعض الخدمات والأنشطة والفعاليات لروادها من خلال الإنترنت؛ مثل جلسات التخاطب الفردية والجماعية وتنمية المهارات الحياتية، وإتاحة بعض الفيديوهات والأوراق التعليمية للأطفال، وكذلك تنظيم محاضرات إرشادية وتوعوية لأولياء الأمور والأطفال من خلال متخصصين.

وأكدت مكتبة الإسكندرية أنهعا تعمل على التواصل الإلكتروني مع روادها من جميع الفئات، حيث قامت بوضع مائتي ألف كتاب علي شبكة الانترنت، وأعلنت خدمة خاصة للباحثين تقدم لهم المواد العلمية عن بعد، وتعرض قناة المكتبة علي يوتيوب الأنشطة الثقافية والفنية.