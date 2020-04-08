مصرع أمين شرطة تحت عجلات قطار في محطة إيتاي البارود بالبحيرة

لقى أمين شرطة بمحافظة البحيرة مصرعه، صباح اليوم، تحت عجلات قطار ركاب بمحطة سكة حديد إيتاي البارود، وذلك أثناء محاولته ركوب القطار خلال سيره، حيث زلت قدماه وسقط أسفل القطار، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بإيتاى البارود.

تلقى العقيد أحمد البنا، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بلاغا يفيد مصرع أمين شرطة أسفل قطار ركاب بمحطة السكة الحديد، بعدما اختل توازنه أثناء ركوب القطار وسقط أسفله.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بإيتاي البارود، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.