الأجهزة التنفيذية بأسيوط تواصل حملات تطهير ورش المنشآت ضد كورونا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، حملات التطهير لكافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية، وماكينات الصراف الآلي وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية ودور العبادة ومحطات السكة الحديد والمواقف وكافة المرافق، تنفيذا لتكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وترأس نائب المحافظ، الحملات التي يتم شنها بحي شرق وحي غرب وقرى مركز أسيوط، كما ترأس السكرتير العام حملات مراكز الجنوب، فيما تولى السكرتير العام المساعد للمحافظة حملات مراكز الشمال؛ وذلك للتأكيد والتشديد والإشراف على تنفيذ الحملات المقررة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع كافة الجهات للحماية من فيروس كورونا المستجد.

كما شملت الحملات تطهير وتعقيم قصور الثقافة والمكتبات بجميع قرى ومراكز المحافظة .

كما ترأس محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط، حملة مكبرة لتطهير الكنيسة الإنجيلية الأولى ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بحي غرب، بمشاركة قسم الإشغالات ومسئولي الأزمات، فيما ترأس أيمن محروس رئيس حي شرق، حملة تطهير لشوارع وميادين الحي، وفي أبنوب ترأس تاج أبوسداح حملة تطهير للمرافق والمنشآت بمشاركة جهاز إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، على أن يتم استكمال الحملات لكافة مرافق المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان، حثت جموع المواطنين، أنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخرى يشتبه في أن تكون عدوى فيتم الاتصال بأرقام (105 و15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أيى بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وحث المحافظ المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسيوط والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.