محافـظة المنوفية تبدأ خطة استثنائية لغسيل شبكات المياه أبريل

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وضع خطة استثنائية لغسيل شبكات المياه بنطاق المحافظة، خلال شهر أبريل، حيث وجه بأن تبدأ خطة الغسيل من يوم السبت الموافق 11 أبريل بدلا من الأحد 5 أبريل، وكذا تقليل فترة غسيل الشبكات والخزانات بحيث تبدأ من الساعه الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشر والنصف ظهرا، بدلا من الرابعة والنصف مساءً.

يأتي قرار المحافظ في إطار تخفيف تداعيات فيروس كورونا على المواطنين ولضمان توافر المياه لاستخدامها فى أعمال التطهير والتعقيم.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع فروع شركة مياه الشرب كل فى نطاقه، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وكذا التعامل الفوري مع أي طوارىء حفاظا على صحة المواطنين.

من جانبها أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، المواطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل، حتى وإن وجدت بالشبكة، كما نوهت الشركة، عن أنه في حالة ظهور أي رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

وتعلن الشركة أنه في حالة أي شكوى من جودة المياه يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو على الواتس آب على رقم (01220906668).