تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 855 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الصحة الكويتية، اليوم، إن الحالات الجديدة شملت حالة واحدة مرتبطة بالسفر لمواطنة كويتية، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المخالطة لأخرى مصابة، 105 حالات، تضمنت حالة لمواطن كويتي، و77 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و9 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و8 من الجنسية البنجالية، و5 من الجنسية الباكستانية، وحالة واحدة من الجنسية الأردنية، وحالة واحدة من الجنسية الفلبينية، وحالة واحدة من الجنسية السورية، وكذلك حالة واحدة من الجنسية النيبالية، إضافة إلى حالة واحدة من الجنسية الإيرانية.

وأضاف أنه بالنسبة للحالات المكتشفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، والتي مازالت تحت قيد" التقصي الوبائي" ، بلغ اجمالي عددها 6 حالات، تضمنت حالتين لمقيمين من الجنسية البنجالية، وحالتين لمقيمين من الجنسية الهندية، وحالة واحدة لغير محددب الجنسية "البدون"، فضلا عن حالة لمقيم من الجنسية المصرية.

ولفت إلى أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت 21 حالة، منها 7 حالات في وضع حرج، و14 حالة مستقرة، في حين استقر إجمالي من أنهوا فترة الحجر الصحي في مراكز "الحجر المؤسسي " المخصصة لهم، بعد القيام بجميع الاجراءات الوقائية عند 911 شخصا.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه، والأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.