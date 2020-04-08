ضبط عصابة "سوسو" لترويج المخدرات في بنها

تمكنت مباحث مركز بنها من القبض على تشكيل عصابي يضم عاطلين تخصصا في ترويج المخدرات ويستخدمان دراجة في التنقل، تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من الهيروين وسلاح ناري وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد خالد المحمدي مفتش مباحث شمال القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها يفيد تمكن قوة أمنيه من ضبط عصابة لترويج المخدرات وهم " ط ح ط " 38 سنة، وشهرته "سوسو" و " س م ك" 21 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات ملك وقيادة الثاني، وبحوزتهما بندقية خرطوش وعدد3 طلقات، وكمية من الهيروين المخدر تزن 200 جرام، ومبلغ مالى 3840 جنيه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز الخانكة، من ضبط كلا من "م م س " 23 سنة، و" ن م ص " 23 سنة، عاطلان وبحوزتهما بندقية خرطوش و150 جرام هيروين ومبلغ مالي 1500 جنيه، وتولت النيابة التحقيق.