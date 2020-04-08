معدلات تفشي كورونا في تركيا الأسرع في العالم.. وطبيب: سنضطر لاختيار المرضى

قال أستاذ بكلية طب جامعة أنقرة الدكتور أحمد سالتيك، إنه إذا لم تتخذ التدابير في الوقت المناسب في تركيا بشأن انتشار فيروس كورونا، حيث بدأ الفيروس في الصين يوم 31 ديسمبر، بينما أعلنت تركيا عن أول حالة يوم 11 مارس أي بعد 72 يوما من الإعلان عن أول حالة عندها، وهو ما يعني أن هناك الكثير من الحالات التي جاءت إلى تركيا في هذه الفترة.

وحذر سالتيك من خطورة الوضع في تركيا، مشيرا إلى أنهم سيضطرون في وقت ما إلى اختيار المريض الذي سيدخل إلى سرير العناية المركزة بسبب سرعة انتشار المرض في تركيا وكثرة الإصابات.

الجارديان: معدلات تفشي كورونا في تركيا الأسرع في العالم

يزداد عدد الإصابات بالفيروس التاجي في تركيا بأكثر من 3 آلاف في اليوم، حيث وصل إلى 30.217 منذ تأكيد الحالة الأولى قبل 4 أسابيع، لا تزال الوفيات المبلغ عنها 649 حالة وفاة أقل بكثير من الوفيات في الدول الأخرى المتضررة بشكل خطير، لكن أرقام الإصابة تشير إلى أن تركيا لديها أسرع عدد متزايد من الحالات المؤكدة في العالم، حسبما أفادت جريدة "الجارديان".