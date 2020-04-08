مدبولي: سنحول الحالات التي لا تظهر عليها أعراض كورونا للمدن الجامعية

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنه سيتمّ البدء فوراً في تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس " كورونا" المستجد، التي لا تظهر عليها أي أعراض، إلى نُزل الشباب، والمدن الجامعية.

وأضاف "مدبولي"، خلال الاجتماع، أن "النزل" و"المدن الجامعية" تشهد حالياً استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع شرحاً عن الاستعدادات التي تجريها الوزارة من خلال مدن ونُزل الشباب؛ لاستقبال الحالات التي سيتمّ تحويلها إليها من جانب وزارة الصحة والسكان.