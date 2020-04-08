بيان عاجل لعدم المساس برواتب موظفي القطاع الخاص

تقدم محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن الحفاظ على حقوق العمالة بالقطاع الخاص، مطالبا بالتأكد وضمان صرف رواتب العمال دون أي مساس في ظل الظروف الحالية بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وهب الله، لـ"الوطن"، إنّه يجب على رجال الأعمال تحمل مسؤوليتهم في ظل هذه الظروف الصعبة، وعدم المساس بالعمالة، خاصة أنّهم كانوا سببا في تحقيق أرباح بالملايين على مدار سنوات طويلة.

وأوضح وهب الله أنّه يجب ربط الإعفاءات والحوافز التي تحصل عيلها المشاريع الاستثمارية بالحافظ على العمالة، مطالبا في الوقت ذاته بمد فترة تسجيل العمالة اليومية للحصول على منحة الـ500 جنيه.