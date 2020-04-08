نائب يوزع مواد غذائية على 2200 أسرة من العمالة غير المنتظمة بالمرج

قال أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إنّه أطلق خلال الاسبوع الماضي مبادرة "إحنا معاك" لدعم المرأة المعيلة والعمالة غير المنتظمة والأسر التي تضررت من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالدائرة، مشيرًا إلي أنّ المبادرة بدأت نشاطها بتوزيع المواد الغذائية على 2200 أسرة، تتضمن الشنطة الواحدة "عبوات زيت وسكر وأرز ومكرونة وفول وشاي وسمن وبروتين" كمخزون اسبوعي.

وأضاف علي في بيان له، اليوم، أنّ المبادرة مستمرة في عملها باستهداف أكبر عدد من متضرري الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، لافتًا إلى أنّ الدولة تقوم بجهود كبيرة في الأزمة الراهنة، وهناك تضافر لكافة المؤسسات وخطوات استباقية على أرض الواقع.

وناشد نائب المرج، المواطنين بالبقاء في المنازل لحين انتهاء هذه الأزمة، والمجتمع المدني المساهمة والمشاركة في تخطي الأزمة، والتصدي لجشع التجار ممن يستغلون الأزمات ويسارعون في رفع الأسعار.