رئيس جامعة القناة: منظومة التعليم عن بعد تهدف الحفاظ على صحة الطلاب

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، علي حرص الجامعة علي الالتزام بخطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقالت إن الهدف هو الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الجامعة، وذلك من خلال تطبيق منظومة التعليم عن بعد.

وأوضحت أنها تتابع سيرالعملية التعليمية بمنظومة التعليم عن بعد بشكل يومي من خلال التواصل عبر الفيديو كونفرانس بالكليات لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب إلكترونيًا من خلال منصات التعليم الإلكتروني المتاحة ببوابات الكليات بموقع الجامعة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبدائلها بما يضمن استمرار تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب.

وقامت رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، بالتواصل مع أساتذة الكليات الأدبية للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم سواء في عرض ورفع المحتوى التعليمي للطلاب، أو في طرق التواصل والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه، شدد الدكتورمحمد شقيدف نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، علي ضرورة متابعة نسبة التواصل والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث قام بتشكيل لجنة مهمتها متابعة وصول المقررات الدراسية، والمادة العلمية للطلاب، مع قياس تفاعلهم مع أعضاء هيئة التدريس.