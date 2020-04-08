منافذ بيع متنقلة للسلع الزراعية بأسعار مناسبة في قرى ومراكز أسيوط

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا"، لتوفير السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والداجنة بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق وذلك في إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وشدد المحافظ على ضرورة توفير السلع والمواد الغذائية بكميات مناسبة وأسعار مخفضة للمواطنين بنجوع وقرى ومراكز المحافظة، لضبط الأسعار ومحاربة جشع بعض التجار والتصدي لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، لافتاً إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في توفير الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المهندس عارف محمد علي، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط، وبحضور نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة؛ وذلك لبحث سبل التعاون وفتح منافذ بيع متنقله بالمراكز والقرى.

حيث تناول الاجتماع بحث سبل التعاون والتنسيق لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" التي أطلقتها وزارة الزراعة.

وقال المحافظ إن الدولة بكافة أجهزتها ووزارتها تعمل على تقديم وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بكافة الطرق الممكنة وطبقاً للامكانات المتاحة، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية للدولة، لافتاً إلى أهمية توفير السلع الغذائية بكميات وأسعار مناسبة لرفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى الدفع بـ 5 سيارات كمنافذ بيع متنقلة للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة سواء الزراعي أو الحيواني أو الداجني كـ الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأكد المحافظ، على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل تلك المبادرات الهادفة والتي تقدم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين بكافة ربوع المحافظة.

كما كلف محافظ أسيوط؛ نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة بالإشراف والمتابعة على تنفيذ المبادرة وتوفير السلع من خلال منافذ متنقلة تجوب المراكز والقرى تابعة لوزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من الاحتكار والاستغلال.