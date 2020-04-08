البوستر الأول لمسلسل "2 في الصندوق" لـ حمدي المرغني وأوس أوس

نشر المنتج عبدالله أبو الفتوح، البوستر الأول لمسلسل "2 في الصندوق" عبر حسابه الشخصي "انستجرام"، والذي من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020 على قناة "mbc مصر".

وأظهر البوستر معظم أبطال المسلسل، وعلق المنتج على الصورة قائلاً، "رمضان 2020.. انتظرونا".

وتدور أحداث المسلسل حول حياة اثنين من عمال النظافة، وكيف يتعاملان مع المجتمع وأحداثه يوميًا في قالب كوميدي.

"2 فى الصندوق" من إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويشارك في بطولته كل من حمدي المرغني، أوس أوس، بيومي فؤاد، وهايدي رفعت، وأحمد عبدالله محمود، ومحمد حسني، انتصار، ومحمود الشرقاوي، وياسر الطوبجي.