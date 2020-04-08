الإفتاء: محتكر السلع ملعون.. وربنا مبينساش استغلال حاجة الناس

قال الدكتور خالد عمران أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ احتكار السلع إفساد في الأرض، وفيه جانب من إفساد الإنسان، مشيرًا إلى أنّ استغلال حاجات الناس في مثل ظل هذه الظروف يعتبر عدم وعي من جانب المستغلين، حيث سيطولهم أيضًا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر "القناة الأولى": "النبي قال إن من احتكر فهو ملعون"، لافتًا إلى أنّه سيجلب على نفسه اللعنة والفساد على المجتمع.

وتابع: "أما من يسارع في إغاثة الناس، فإن الله يجعل هذا الأمر سببًا لغفران الذنوب وتفريج الكروب"، مضيفا أنّ استغلال حاجة الناس مبيتنسيش أمام الله، وهو ذلة أخلاقية ودينية كبيرة.