في غياب لإمام الأكبر.. مشيخة الأزهر تحتفل بليلة النصف من شعبان

احتفلت مشيخة الأزهر الشريف، بليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة، في حضور الأستاذ الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور سعيد صلاح الدين الأمين العام للمساعد للدعوة وشئون الإعلام الديني، ومحمود صابر الفيومي الواعظ والإمام بالجامع الأزهر.

وعلى غير العادة، أقيمت الاحتفالية دون حضور عدد كبير من علماء الأزهر الشريف، وعلى رأسهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ووكيله الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، وذلك ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إن الله منّ على أمة النبي محمد، بأن خصها ببعض الأزمنة المباركة قد تنال الحظ والرفعة والدرجات العلى عند الله.

وأضاف، إن هذه الليلة منحة ربانية وفضيلة مباركة وعطاء بلا حدود حري بالمسلم أن يغتمنه اغتناما صادقًا حيث التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى: "هي ليلة الدعاء والليلة المباركة وليلة الصك كما أخبر عنها السلف الصالح".

وتقدم الأزهر الشَّريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمة الإسلامية، في مشارق الأرض ومغاربها، بمناسبة «ليلة النصف من شعبان» وذكرى تحويل القبلة.

وطالب الأزهر، في بيان، جموع الأمة أن تستلهم من هذه الذكرى دروسها ومعانيها وتطبيقها في حياتنا ومجتمعاتنا؛ حيث وحدة الصف والترابط والوفاق والتكاتف والتعاون بين أبناء الأمة الإسلامية.

وبمناسبة هذه الذكرى العطرة، والتي تحل علينا في هذه الظروف العصيبة التي يعاني منها العالم أجمع؛ يدعو الأزهر المسلمين حول العالم إلى التضرع بالدعاء إلى المولى -عز وجل- أن يكشف هذه الغمة وأن يرفع هذا الوباء، وأن يحفظ الإنسانية جمعاء، ويدفع عنها كل مكروه وسوء.