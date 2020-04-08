"الأعلى للإعلام": حجب 4 صفحات سوشيال ميديا لفتاتين حرضتا على خرق الحظر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد حجب 4 حسابات على مواقع السوشيال ميديا لتحريضها على عدم تنفيذ قرارات حظر التجوال، وتضم الحسابات الاربعة مليون و500 ألف متابع وتمتلكهما فتاتان "بثتا فيديوهات تحرض المواطنين على عدم الامتثال لقرارات حظر التجوال" بحسب القرار.

وكانت لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي، رفعت توصية للمجلس عقب اجتماعها الأخير بحجب 4 صفحات شخصية على فيس بوك وإنستجرام بتهمة الترويج لأخبار كاذبة حول فيروس كورونا ونشر فيديوهات تحرض على مخالفة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة، كما أوصت اللجنة بتوجيه إنذار إلى إحدى القنوات الخاصة لنشرها خبر كاذب في شريط الأخبار حول نقص الأدوية.