برلماني يتقدم بتشريع لتخصيص نسبة 10%من أرباح القطاع الخاص للعمالة

أعلن النائب محمد الحناوي، عضو مجلس النواب، التقدم بمشروع قانون لصرف 10 % من الأرباح الخاصة بشركات القطاع الخاص لجميع العاملين داخل المشروعات التابعة له بمختلف أنواعها الإنتاجية والصناعية والزراعية والسياحية، في نهاية كل عام.

وصف الحناوى، في بيان له، انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي للطبقات الكادحة من المصريين بالموقف التاريخى والإنساني، مطالبا جميع المؤسسات بالدولة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بما يضمن تخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا على هذه الطبقات سواء بالنسبة للعمالة المؤقتة أو العاملين داخل القطاع الخاص.

وأضاف الحناوي: "كنت قد تقدمت بهذا التشريع لمجلس النواب منذ عدة سنوات، لكنه لم ير النور، وسوف أتقدم من جديد بهذا التشريع من أجل تنفيذ رؤية الرئيس السيسي للحفاظ على العمالة داخل القطاع الخاص وتشجيع العمالة على العمل والإنتاج باستمرار من أجل تحقيق الأرباح بجميع الشركات داخل القطاع الخاص، وأيضا الحفاظ على حقوق الدولة ممثلة في تحصيل الضرائب".