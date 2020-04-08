استشاري: كورونا له تأثير مباشر على القلب.. والعامل النفسي مهم لعلاجه

قال دكتور محمد سليم استشاري أمراض القلب، إنّ العالم يتعلم بتجربة فريدة من نوعها، وهي انتشار جائحة كورونا، لافتًا إلى أنّ عدد المصابين كثر حول العالم، لكن عدد الوفيات 4%.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر "القناة الأولى"، أنّ مرضى القلب من أكثر الفئات المعرضة لمضاعفات فيروس كورونا، خاصة مرضى هبوط عضلة القلب أو مرضى الشرايين، إذ يكونون أكثر عرضة للالتهاب الفيروسية بصفة عامة الخاصة بالجهاز التنفسي العلوي، ويحصلون على تطعيم ضد أمراض الإنفلونزا سنويًا.

وتابع أنّ فيروس كورونا قد يكون له تأثير مباشر على عضلة القلب والشرايين، نتيجة لدراسات علمية حديثة وحالات علمية، موضحا أنّ مرضى القلب يجب أن يركزوا على الإجراءات الاحترازية بشكل مضاعف للأصحاب، إضافة إلى الامتثال للعلاج: "المريض لازم يظبط ضغطه والكوليسترول والسكر".

وشدد سليم على أهمية العامل النفسي في التعامل مع فيروس كورونا أو أي مرض آخر: "يحفز أجهزة المناعة أو يضعفها، ويجعل كل أجهزة الجسم مهيأة للتعامل بأفضل صورة".

ولفت إلى أنّ فيروس كورونا يؤثر على القلب، ويتسبب في حدوث هبوط فيها، وحالة التهاب في خلايا عضلة القلب، مشيرًا إلى أنّه قد يتسبب في حدوث أزمة قلبية: "يمكن أن يتسبب الفيروس في حدوث جلطات في الرئة والأوعية الرئوية الصغيرة".