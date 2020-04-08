هاني سرحان: ياسر جلال خسر وزنه لأجل مسلسل "الفتوة"

ظهر ياسر جلال لمسلسل "الفتوة" والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، خلال البوستر الدعائي وهو مُرتدى "صديري" وممسكا بـ"نبوت" وظهر على هيئته خسارة في الوزن، بحكم تجسيده لشخصية فتوة، قبل 100 عام.

وقال هاني سرحان مؤلف المسلسل لـ"الوطن"، ياسر جلال بذل الكثير من الجهد قبل بدء التصوير، حيث خسر من وزنه، إضافة إلى أن هيئته العامة كانت تليق وتناسب دور الفتوة .

وأضاف أن المسلسل يدور في إطار تشويقي اجتماعي رومانسي، عن عالم الفتوة وما يتعرض له من مشكلات، وترجع أحداث المسلسل إلى حقبة زمنية متأخرة قد تصل إلى أكثر من 100 عام، ما تطلب تحضيرات خاصة بشأن الإكسسوارت والملابس والشكل الخارجى للشخصيات.

"الفتوة" من إنتاج شركة "سينرجي"، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته كل من مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، مجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدي صادق وعدد آخر من الفنانين.