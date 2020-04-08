نائب يطالب أصحاب الأعمال بتحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن في أزمة كورونا

طالب مصطفي الكمار عضو مجلس النواب، القطاع الخاص وأصحاب الأعمال بتحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن في ظل أزمة كورونا الحالية التي يعاني منها الجميع، خاصة أنّ الدولة أوفت بمسؤولياتها في الأزمة واتخذت إجراءات اقتصادية لتنشيط القطاعات.

وأضاف الكمار، لـ"الوطن، أنّه يجب تكاتف وتلاحم الجميع خلف الوطن، والتحلي بالحنكة والمسؤولية في ظل الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أنّ سعي بعض أصحاب الأعمال لتسريح العمالة أو تقليل مرتبات الموظفين أمر ليس وطني في ظل الأزمة الحالية وغير منطقي.

وتابع أنّ الدولة تبذل جهودا مضاعفة للحفاظ على مستوى معيشة المواطنين وعلى أصحاب الأعمال، وعلى القطاع الخاص أن يظهر قدرا من الوطنية والمسؤولية تجاه البلد في هذه الفترة حتى وإن تكبدوا بعض الخسائر.

وطالب القطاع الخاص، بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم المساس بالعاملين خلال الفترة الحالية، خاصة أنّ الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم جميع القطاعات والتخفيف عنها، وعلى هذه القطاعات القيام بدور مماثل بالحفاظ على العمالة وعدم المساس بمرتباتهم.