بعد غياب الجمهور بسبب إجراءات كورونا.. تليفزيون وألوان للترفيه عن "شامبنزي الجيزة"

قالت الدكتورة مها صابر مدير حديقة حيوان الجيزة، إنّه يتم تنفيذ برامج ترفيهية لحيوانات حديقة الجيزة التي تأثرت سلبا بغياب الجمهور عن الحديقة.

وأوضحت صابر، لـ"الوطن"، أنّ القرود والشامبنزي أصبحت عصبية وفي ضيق دائم بسبب غياب رواد الحديقة، إذ إنّها أكثر الحيوانات ألفة للإنسان، وكذلك الدببة وسبع البحر.

وأوضحت أنّ القرود بدأت تلعب في الأسلاك والأرضيات بشكل غير طبيعي، لافتة إلى أنّ البرامج تشمل تشغيل العاملين في الحديقة تلفزيون للشامبنزي في المبيت الخاص به، وتقديم أوراق وأقلام ألوان لها لترسم، ومجلات بها صور لتتصفحها، ومحاولة تسليتها بإخفاء الطعام الخاص بها لتبحث عنه، وتعليق حبال في المبيت الخاص بها".

وتابعت أنّ الأطباء البيطريين يمرون يوميا لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات، لملاحظة أي تغيير في السلوك الطبيعي للحيوان، من حيث تناول التغذية أو ظهور أي أعراض مرضية والاطمئنان على الحالة الصحية الشاملة للحيوانات.

ولفتت إلى أنّ الحيوانات لن تنتقل لها كورونا، إذ إنّها لا تختلط بالإنسان، كما أنّ الحديقة مغلقة في الوقت الحالي ويتم تعقيمها بشكل يومي، مؤكدة أنّ جميع حيوانات الحديقة حاليا بصحة جيدة ولا يوجد أي تسجيل لحالات مرضية أو نفوق، وكذا جميع العاملين بالحديقة بصحة جيدة.

وقالت إنّ من بين الإجراءات أيضا الرش والتطهير وتنفيذ خطة الأمان الحيوي داخل حديقة حيوان الجيزة، من خلال تجهيز مجموعتين للرش والتطهير كل 48 ساعة، لتعقيم مبايت الحيوانات وطرقات الحديقة، على أن يرأس كل مجموعة طبيب بيطري وعضوية 4 عاملين.

وأكدت تخفيض عدد العاملين بالحديقة إلى النصف، في إطار الاحتياطات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء بما لا يؤثر على حماية الحيوانات وتقديم التغذية اليومية لها.