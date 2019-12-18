استقبل الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، وفدا من السفارة الهندية لمناقشة مشروع إهداء زوج من الأفيال الهندية لحديقة حيوان الجيزة، والوقوف على آخر المستجدات في تطوير بيت الفيل.

وكانت حديقة الجيزة فقدت آخر الفيلة بالحديقة العام الحالي، وجرت مفاوضات مع عدد من الدول لشراء آخر، كان من بينها الهند وتايلاند وجنوب أفريقيا.

وأوضح رجائي أنّ هناك عروضا لشراء زرافة بنظام البدل من جنوب أفريقيا بفرس النهر المعروف بـ"سيد قشطة" أو البجع، وخطة لشراء 4 من سباع البحر من الصين، وكذلك الدب البني من الصين أيضا لدعم الحديقة.

يذكر أنّ سعر الفيل الواحد يصل إلى 3 ملايين جنيه، وأنّ ارتفاع سعر الفيلة يرجع إلى أنّها مهددة بالانقراض.

وكانت حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت بعض الحيوانات المهمة عن طريق البدل دون تحميل الدولة أي أعباء مالية، أهمها النمور البنغالية والمها العربي والدب الروسي والكانجرو الأحمر، وجار الإمداد بـ3 زرافات وحمارين وحشيين بالبدل.